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Afrin'de dağlık alanlara kaçan teröristlere hava harekatı

Anadolu Ajansı

Türkiye
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TSK'ya ait uçaklar, Afrin'de dağlık alanlara saklanan terör örgütü YPG/PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara gizlenen terör örgütü YPG/PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in kuzeyindeki Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etti.

Bunun üzerine TSK'ya ait savaş uçakları, dağdaki hedeflere yönelik operasyon düzenledi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.

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