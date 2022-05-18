Afrin'de PKK'lı iki canlı bomba yakalandı

SON DAKİKA HABERİ... İçişleri Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi yapacak 2 PKK/YPG'li kadın teröristin yakalandığını duyurdu.

Haberler - NTV Haber 18.05.2022 - 16:34 | Son Güncelleme : 18.05.2022 - 16:36

Afrin'de PKK'lı iki canlı bomba yakalandı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi!

İçişleri Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda; 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin elde edildiği belirtildi.

Teröristlerin üzerinden çıkan bomba düzeneği Teröristlerin üzerinden çıkan bomba düzeneği

Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, uzaktan kumanda düzenekli 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 elektrikli fünye ateşleme sistemi olan, canlı bomba yeleğinin ele geçirildiği bilgisi verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...