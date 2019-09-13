KKTC'nin turizm başkenti Girne'nin yaklaşık 10 kilometre batısında bulunan Beşparmak Dağları'nın eteklerindeki mühimmat bölüğünde dün saat 01.30'da henüz belirlenemeyen nedenle cephanelik alev aldı ve havaya uçtu. Patlama, kışla içinde ve çevresinde alınan tedbirler sayesinde can kaybına yol açmadı.

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012 tarihinde Mühimmat Depo Komutanlığı'nda meydana gelen kazada mühimmat deposu havaya uçmuş, patlamada 4'ü rütbeli 25 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.



540 METRE ŞARTI GELMİŞTİ

Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge'nin haberinde, Afyonkarahisar'daki bu felaketin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) aldığı bir dizi önlemin can kayıplarını önlediği belirtildi.

Patlamanın şiddetiyle yakınlardaki otelin camları kırıldı, asma tavanı çöktü. Otelde konaklayan turistler sahilde şezlonglar üzerinde sabahladı.

Öncelikle hava karardıktan sonra cephaneliklerde herhangi bir çalışma yapılması, mühimmat taşınması ve hatta görevliler dışında yaklaşılmasına yasak getirildi. Bir diğer önemli önlem ise sivil ya da askeri binaların, cephaneliklere, ağır mühimmatlatrın yatay etki menzili olan 540 metre mesafeden daha uzakta olmasına karar verilmesi oldu. İlerleyen yıllarda mesafenin 450 metreye indirilmesi tartışıldı ancak pratik uygulamada, çoğu kışlada depolar ile binalar arasındaki mesafe 540 metreden fazla tutuldu.



AFYONKARAHİSAR'DA 25 ASKER ŞEHİT OLMUSTU



5 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar'da meydana gelen mühimmat deposu patlamasında 25 asker şehit olmuştu. Aralarında asker, polis, jandarma ve akademisyenlerin bulunduğu 13 kişinin hazırladığı bilirkişi raporunda kapatılan Susurluk deposundan mühimmatın Afyonkarahisar'a kurallara uymadan gönderildiği tespit edilmişti. Patlamayan depodaki 23 bin el bombasının arızalı olduğu anlaşılmıştı. Ayrıca kontrol edilmeden depolara konulan mühimmatın 45 gün içerisinde, 2 Ağustos 2012'ye kadar, muayenesi yapılarak neticenin üst komutanlığa bildirilmesi gerekirken, 4 Eylül 2012'ye kadar iki cephanelikte de herhangi bir kontrol, tasnif ve istifleme işlemi yapılmadığı anlaşılmıştı. Patlamayla ilgili yapılan yargılama sonucunda dönemin bölük komutanı, mühimmat bölge komutanları ile bir Üsteğmen 6 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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