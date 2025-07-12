Afyon'da farklı suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hapis cezaları ile aranan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Afyon'da farklı suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan farklı hapis cezaları ile aranan E.Ş., S.A., K.Y., Ş.A., N.B., E.I., M.A.K., F.A. ve A.İ.K., isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...