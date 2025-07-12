Afyon'da farklı suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan farklı hapis cezaları ile aranan E.Ş., S.A., K.Y., Ş.A., N.B., E.I., M.A.K., F.A. ve A.İ.K., isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.