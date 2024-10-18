Afyon'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Afyon'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığı yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durdurduğu iki otomobilden birinde, kimliği olmayan düzensiz göçmen yakaladı.

Araçların sürücüleri Y.E. ile S.A, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 370 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, 22 bin 834 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Koluna demir korkuluk saplandı

Koluna demir korkuluk saplandı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Eski hakem Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...