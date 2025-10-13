Afyon'da kaza: Refuje giren otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza, kent merkezi Hasan Kararağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından orta refüjdeki kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte Z.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.