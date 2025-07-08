Afyon'da operasyon: 26 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve tefecilik operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Afyon'da operasyon: 26 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte, nitelikli yağma, tefecilik, satışı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma gibi suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, iki ayrı operasyonda kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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