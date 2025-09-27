Afyon'da operasyonu: 8 bin adet uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 8 bin 81 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Çavdarlı köyünde bir şahsı evinde uyuşturucu hap bulunduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 8 bin 81 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda bir kişinin gözaltın alındığı bildirildi.