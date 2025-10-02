Afyon'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre operasyon Çobanlar ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri bir şahsın evine baskın düzenledi.

Baskında arama yapan ekipler 8 bin 757 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.