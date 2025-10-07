Afyon'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, operasyon Işıklar beldesinde gerçekleştirildi.

Aldığı ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri beldede düzenledikleri operasyonda M.Y. (24), M.B. (25), H.K.(24), K.B. (21) gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise ekipler bin 278 kullanımlık bonzai isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden M.Y. ve M.B., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.