Afyon'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Işıklar beldesinde gerçekleştirildi.

Aldığı ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri beldede düzenledikleri operasyonda M.Y. (24), M.B. (25), H.K.(24), K.B. (21) gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ise ekipler bin 278 kullanımlık bonzai isimli ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden M.Y. ve M.B., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

