Afyon'da uyuşturucu operasyonu: 3 bin içimlik peceteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlend. Operasyonda 3 bin 200 içimlik peceteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Afyon'da uyuşturucu operasyonu: 3 bin içimlik peceteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Olay, 'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir istihbaratı değerlendiren ekipler M.S., O.Ç., R.K., A.U. ve E.Y. isimli şahısların kullanıp aynı zamanda sattıklarını belirledi.

Şahısların kullandığı aracı takibe alan ekipler ardından durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada 3 bin 200 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 2 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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