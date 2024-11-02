Afyonkarahisar'da 10 araç birbirine girdi: 18 yaralı

Zincirleme kaza Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Tünel çıkışında iki tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada toplamda 10 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.



Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler adeta zamana karşı yarıştı ve araçlarda sıkışan yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşutu.