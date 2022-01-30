Afyonkarahisar'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.01.2022 - 20:19

Afyonkarahisar'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

'ın İscehisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Nazif Gündoğdu (58) idaresindeki 26 GL 211 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 14. kilometresindeki Çalışlar kavşağında, Halil Bülbül'ün (33) kullandığı 06 BUP 026 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Seydi Güngör, (53) Mehmet Saygı (67) ile Emir Kardaş (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazif Gündoğlu ile Seydi Güngör, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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