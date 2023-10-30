Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü

Dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile 29 Ekim gösteri grubundan ayrılan 9 yaşındaki çocuk, köşeden arkadaşlarını izledi.
Kent merkezindeki Atatürk İlkokulu'nda hafta sonu kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride tepki çeken bir olay yaşandı.
İddiaya göre, sınıf öğretmeni Ş.Ş., öncülüğünde 24 kişilik sınıf tarafından gösteri hazırlandı.
Çocuklar üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı. Gösterinin başlayacağı anda ise sınıf öğretmeni dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp merdiven girişindeki kısma götürdü.
Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu.
Bu sırada ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T., ise ellerini önüne bağlayarak arkadaşlarını izledi.
ÖĞRETMENDEN ANNEYE TEPKİ
Küçük çocuğun annesi A.T., durumu fark edince gösteri sırasında koşarak öğretmenin yanına gittiğini ve durumun neden böyle olduğunu sorduğunda ise "ilgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi" diyerek bir cevap aldığını söyledi.
Anne A.T., konuyla ilgili okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetçi olacağını ifade etti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini ve olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.
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