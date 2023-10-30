Afyonkarahisar'da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü

ÖĞRETMENDEN ANNEYE TEPKİ



Küçük çocuğun annesi A.T., durumu fark edince gösteri sırasında koşarak öğretmenin yanına gittiğini ve durumun neden böyle olduğunu sorduğunda ise "ilgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi" diyerek bir cevap aldığını söyledi.



Anne A.T., konuyla ilgili okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetçi olacağını ifade etti.



İNCELEME BAŞLATILDI



Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini ve olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.