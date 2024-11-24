Afyonkarahisar'da 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, 'ın Emirdağ ilçesinin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.

Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da 3 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var - 1

Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi 'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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