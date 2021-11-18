Afyonkarahisar'da 3 kişinin sahte içkiden ölümüyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybeden 3 kişinin ölümünde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sahte içki zehirlenmesinden dolayı Afyonkarahisar ve Bolvadin'deki hastanelerde tedavileri tamamlanan Muzaffer G, Hüseyin D. ve Hasan Hüseyin K. taburcu edildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki sattığı ileri sürülen Muzaffer G.'yi gözaltına aldı.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bolvadin Adliyesinde, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten birden fazla adam öldürmek" suçundan tutuklandı.



Bolvadin'de yaşayan Muharrem Sınık (51), Muzaffer G. ve Hasan Hüseyin K. ile Çobanlar ilçesinde yaşayan Hüseyin D, temin ettikleri sahte içkileri tükettikten sonra rahatsızlanarak, 16 Kasım'da kendi imkanlarıyla hastaneye müracaat etmişlerdi.

NE OLMUŞTU?



Alkol zehirlenmesi nedeniyle komaya giren ve görme yetisini kaybeden Sınık, Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



14 ve 15 Kasım'da evlerinde ölü bulunan Ercan Üstündağ (29) ile Basri Çamlı'nın (58) da alkol zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri değerlendirilerek soruşturma genişletilmişti.



Ercan Üstündağ'ın ağabeyi Vahap Üstündağ, kardeşinin sahte içki nedeniyle vefat ettiğinin kendilerine söylendiğini belirtmişti.



Sahte içki sattığı ileri sürülen Muzaffer G. gözaltına alınmıştı.