Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Afyonkarahisar ile birlikte Kütahya, Isparta, Burdur ve Eskişehir’den de hissedildiği kaydedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramaları ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.