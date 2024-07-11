Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Afyonkarahisar ile birlikte Kütahya, Isparta, Burdur ve Eskişehir’den de hissedildiği kaydedildi.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramaları ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 11, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Merkez (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-07-11
Saat:06:24:42 TSİ
Enlem:38.70278 N
Boylam:30.55806 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/8f1l9remEh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Afyonkarahisar’da 4️⃣,4️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 11, 2024
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/Hnr2P0bFa4
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