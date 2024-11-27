Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi
Afyonkarahisar'da iş yerinde bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeline el konuldu.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Susuz beldesindeki iş yerinde arama yaptı.
Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli ile 4 sikke, bir obje ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Afyonkarahisar
- N-Life
- Tarihi Eser
- N-Life Kültür&Sanat