Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi

Afyonkarahisar'da iş yerinde bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeline el konuldu.

Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Susuz beldesindeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli ile 4 sikke, bir obje ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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