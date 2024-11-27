Afyonkarahisar'da 4 başlı Hekate heykeli ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine bağlı Susuz beldesindeki iş yerinde arama yaptı.



Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 başlı Hekate heykeli ile 4 sikke, bir obje ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Olaya ilişkin gözaltına alınan Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.