Afyonkarahisar’da aranan kaçak şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 3 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar’da aranan kaçak şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor.

Bu kapsamda başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. isimli şahıs Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi bağlı Ahmetpaşa beldesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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