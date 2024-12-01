Afyonkarahisar’da aranan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerihakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar’da aranan şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyeti den yoksun kılma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G. isimli kişi Afyonkarahisar’da ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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