Afyonkarahisar’da aranan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyeti den yoksun kılma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G. isimli kişi Afyonkarahisar’da ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.