Afyonkarahisar’da aranan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerihakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyeti den yoksun kılma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.E.G. isimli kişi Afyonkarahisar’da ekipler tarafından yakalandı.
Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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