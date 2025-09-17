Afyonkarahisar'da baba dehşeti: 16 yaşındaki oğlunu öldürdü
Afyonkarahisar'da B.A.'nın çıkan tartışmada bıçakladığı 16 yaşındaki oğlu Remzi Anıl Akyayla, hayatını kaybetti. Baba B.A. ise gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam saatlerinde, B.A. ile 16 yaşındaki oğlu oğlu Remzi Anıl Akyayla arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü; B.A., bıçakla oğlunu yaraladı.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oğlu Remzi Anıl Akyayla, Şuhut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Remzi Anıl Akyayla, bugün tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
BABA, GÖZALTINA ALINDI
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, baba B.A.'yı gözaltına aldı.
- Etiketler :
- Baba
- Afyonkarahisar
- Cinayet