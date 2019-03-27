Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandıran Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, İhsaniye ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Afyonkarahisar'da bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi
DHATürkiye
Afyonkarahisar'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.
Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandıran Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, İhsaniye ilçesinde operasyon düzenledi.