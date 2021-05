Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde yangın

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



İstasyon Caddesi'ndeki santralin 1 No'lu sahasında odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çay, Emirdağ, Sultandağı, Bolvadin Belediyeleri ile çevre beldelerden gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Santral çevresindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale ediyor.



15 GÜN İÇİNDE İKİNCİ YANGIN



Bölgeye çok sayıda jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekibi de sevk edildi

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, gazetecilere, yaklaşık 15 gün önce de santralde yangın çıktığını söyledi.



Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini dile getiren Atlı, şöyle konuştu:

"Şiddetli rüzgarın etkisiyle şimdi 2 No'lu sahaya da sıçramış durumda. Şu an için 1 No'lu sahada yangının ilerleyişi durduruldu. Şu anda kontrol altında ama 2 No'lu sahanın yan taraflarında yerleşim yerleri bulunuyor. 6-7 tane çiftlik, hayvan barınağı ve yerleşim alanı var. Yangın buralara da sıçramış durumda. Tüm ekiplerimiz oradaki insanların ve hayvanların tahliyesini yaptı. Çünkü her şeyden önce can kaybını önlemek adına koşturuyorlar. Bölgedeki çok sayıdaki iş makinesi de yangına müdahale ediyor."



"SABOTAJ DA İHTİMAL DAHİLİNDE"



Yangının rüzgarın etkisiyle ilerlediğini aktaran Atlı, "Yangın şu anda tam kontrol altına alınabilmiş değil. İlgili kurumlar yangının çıkışı konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sabotaj konusu da ihtimaller dahilindedir. Şu anda bu konu hakkında bir şey söylemem doğru olmaz." diye konuştu.

Tesis yetkililerinden alınan bilgiye göre ise şu ana kadar 60 dönüm arazide çam ağacı kökü, odun ve mısır silajları zarar gördü.



Yetkililer ayrıca, yangının aynı anda birden fazla noktada çıktığını belirterek Çay Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde araştırma yapıldığını bildirdi.



Aynı santralde 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bir gün sonra söndürülen yangında, 80 bin metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin ton odun ve tomruğun kül olduğu belirtilmişti.