Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu: 1 gözaltı
Afyonkarahisar'da özel harekat polisi destekli operasyonda terör örgütü DAEŞ şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından A.B. isimli yabancı uyruklu şahsın DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Zanlının kaldığı adresi belirleyen ekipler, sabaha karşı özel harekat polisi destekli baskın yaparak şüpheliyi gözaltına aldı.
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