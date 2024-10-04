Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu: 1 gözaltı

Afyonkarahisar'da özel harekat polisi destekli operasyonda terör örgütü DAEŞ şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu: 1 gözaltı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından A.B. isimli yabancı uyruklu şahsın terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Zanlının kaldığı adresi belirleyen ekipler, sabaha karşı özel harekat polisi destekli baskın yaparak şüpheliyi gözaltına aldı.

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