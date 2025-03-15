Afyonkarahisar'da devrilen aracın sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

R.K, (76) idaresindeki 26 DY 680 plakalı otomobil, Muratkoru köyü yakınlarında şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ile otomobildeki C.K, (71) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.