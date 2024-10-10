Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

'da kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

N.İ, (26) idaresindeki 43 FF 010 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Karaaslan kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından sürücü N.İ'nin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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