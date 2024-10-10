Afyonkarahisar'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
N.İ, (26) idaresindeki 43 FF 010 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Karaaslan kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından sürücü N.İ'nin cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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