Afyonkarahisar’da drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza

Afyonkarahisar'da drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi içinde otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Polis ekipleri, incelediği iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından drift yaptığı tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesti.