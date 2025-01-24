Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 17 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Fethibey beldesinde, söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açanlara yönelik çalışma yapıldı.



Belirlenen 17 adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü, 68 av tüfeği fişeği, 16 kurusıkı tabanca, 6 tabanca, 17 tabanca şarjörü ve 469 tabanca fişeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.