Afyonkarahisar'da elektrik üretim tesisinde yangın

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesindeki plastik yakıtı kullanılarak elektrik üretimi yapılan tesisde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına önce fabrika çalışanları müdahale ederken ardından itfaiyeden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yükselen siyah dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.