Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Alevlere müdahale ediliyor

Oksijen tüpleri ile yerleşkeye giren ekipler, su tankerleri ve itfaiye araçlarından yangına müdahalelerini sürdürüyor.

Ekipler adeta zamana karşı yarış vererek yangını söndürmek için çaba sarf ediyor.

VALİ YİĞİTBAŞI: CAN KAYBI YOK

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın devam ederken, Vali Yiğitbaşı yangının çıktığı fabrika alanına gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Vali Yiğitbaşı ardından bir açıklama yaptı. Açıklamasında can kaybı olmadığını kaydeden Vali Yiğitbaşı, fabrikanın bir mobilya toptancısı, yangına çok meyilli bir tesis olduğunu belirtti.

Vali Yiğitbaşı, "Yangın ihbarı gelir gelmez 9 itfaiye ekibimiz bölgeye yönlendirildi. Yangının çıktığı fabrika diğer işletmelerimiz ile dipdibe olan bir bölge. Yangının diğer plastik üretimi yapan bir başka fabrikaya sıçramaması için yoğun bir çaba gösteriliyor. Şuanda 54 ekip ve 149 personel ile yangına müdahale ediliyor. Yangın belki de çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınamayacak gibi. Yangının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Ekiplerimiz sabaha kadar çevreye yayılmadan yangının kontrol altına alınmasını planlıyor. Sonrasında soğutma çalışmasına geçilecek" dedi.



Olayda en büyük tesellinin ise can kaybı olmaması olduğunu vurgulayan Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Büyük bir yangın ve maddi bir kayıp var. Ancak içeride bir vatandaşımızın bulunmadığını firma sahibi ile de konuştuğumuz da değerlendirdik. İçeride kimsenin olmadığını ve yaralanan bir vatandaşımızın olmadığını öğrendik, sadece bir vatandaşımızın dışarı da itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken hafif bir şekilde yaralandığını biliyoruz. Onunda durumunda ciddi bir şey yok. Büyük bir maddi kayıp var ama maddi hasarlar telafi edilir, çok şükür can kaybı yok." dedi.