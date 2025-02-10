Afyonkarahisar’da fabrika yangını: Alevlerle mücadele saatlerdir sürüyor

Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, dün akşam saatlerinden bu yana devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Olay yerine sevk edilen 46 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, Emniyet Müdürlüğüne ait 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), AFAD'a ait çok sayıda araç ve personelle yangına müdahale ediliyor.