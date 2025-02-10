Afyonkarahisar’da fabrika yangını: Alevlerle mücadele saatlerdir sürüyor
Afyonkarahisar’da orman ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İçerisinde çok sayıda ahşap ve suntadan ürün bulunan tesisteki yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi dün geceden bu yana sürüyor. Yanan fabrikada sabah saatlerinde çekilen fotoğraf, yangının boyutunu gözler önüne serdi.
Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, dün akşam saatlerinden bu yana devam ediyor.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Olay yerine sevk edilen 46 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, Emniyet Müdürlüğüne ait 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), AFAD'a ait çok sayıda araç ve personelle yangına müdahale ediliyor.
Olay yerinde 2 ambulans ve 6 sağlık personeli tedbir amaçlı bekletiliyor.
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