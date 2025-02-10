Afyonkarahisar’da fabrika yangını kontrol altında

İlçelerden ve beldelerden itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal ettirildiğini ifade eden Yiğitbaşı, " Yangın orman ürünleri fabrikasında çıktığı için içeride ahşap, sunta çok fazla yanıcı, yangına kolaylıkla kapılabilecek ve büyüyebilecek ürünlerimiz vardı. Burada önceliğimiz hem yangının söndürülmesi, kontrol altına alınması, bir yandan da arkadaki diğer plastik fabrikasına da kimyasal maddelerin bulunduğu işletmelere yayılmaması." dedi.

Yiğitbaşı, yangının kontrol altına alındığını aktararak, şunları kaydetti:



"Yangın söndürüldü ama peyderpey buradaki yanan maddelerin alınıp, götürülmesi gerekiyor ki artık içten içe yanan maddeler de ortadan kalkmış olsun. Şu an itibariyle toplamda 84 itfaiye aracı, 168 personel olay yerine intikal etmiş durumda. Dün akşamdan bu yana 108 araç, 232 personelle müdahale edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığından gelen 2 helikopter de havadan yangına müdahale ediyor. Allah'a şükür korkulacak bir şey yok. Yangın kontrol altına alındı. İşletme sahibi ile görüştük. Buradaki esnafın, mobilyacıların da zarara uğramayacağı şekilde tedarikleri, İzmir'deki fabrikadan sağlanacak. Yangının çıkış sebebiyle ilgili netleşen bir şey yok ama olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ciddi bir maddi hasar var. Fabrikadaki bütün ürünlerin yandığını söyleyebiliriz. Allah'a şükür firmanın sigortası varmış. Allah'a şükür can kaybımız yok. Yaralımızın da olmaması bir teselli ama gönül isterdi ki bu denli maddi kayıp da olmasın."

