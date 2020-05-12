Afyonkarahisar'da feci kaza

Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Çay ilçesine bağlı Eber beldesi yakınlarındaki Eber Köprüsü'nde sabaha karşı iddiaya göre aşırı hızla seyreden Nurdoğan Karapınar'ın (35) kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarını aşarak yaklaşık 5 metreden düştü.

Sürücü Nurdoğan Karapınar dışarı fırlarken, araç alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yanan araç itfaiye tarafından söndürüldü. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Karapınar'ın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu. Araçta sürücünün dışında kimse olmadığı belirlendi.