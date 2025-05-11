Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü

Afyonkarahisar'da A.Y. idaresindeki otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde aydınlatma direğine çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.