Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü
Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'da A.Y. idaresindeki otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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