Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da F.Ö. (27) idaresindeki 42 ADN 499 plakalı otomobil, Çay ilçesi girişinde yol kenarında park halinde bulunan 42 ANU 739 plakalı TIR'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü F.Ö. ile aynı araçta bulunan O.K. (28) ve Y.K. (32) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Y.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.