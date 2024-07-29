Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 38 yaralı

Ankara'dan Antalya'ya giden Ş.B. (56) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında H.B.Y'nin (25) kullandığı yem yüklü kamyona arkadan çarptı.



Kazada yolcu otobüsünün muavini N.K. (35) hayatını kaybetti, araçtaki 38 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi, morga götürüldü.