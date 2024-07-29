Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 38 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 38 yaralı

Ankara'dan Antalya'ya giden Ş.B. (56) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, -Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında H.B.Y'nin (25) kullandığı yem yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada yolcu otobüsünün muavini N.K. (35) hayatını kaybetti, araçtaki 38 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi, morga götürüldü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

TÜRKİYE HABERLERİ

Yağmurdan kaçanlar oraya akın etti

Yağmurdan kaçanlar oraya akın etti

Yer: Batman! Boş arazide çıkan yangını sigara içerek izledi

Yer: Batman! Boş arazide çıkan yangını sigara içerek izledi

Ömer Çelik’ten İsrailli bakana tepki: Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu

Ömer Çelik’ten İsrailli bakana tepki: Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu

Antalya'da restoran yangını

Antalya'da restoran yangını

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı

Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...