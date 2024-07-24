Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

A.K.E. (26) idaresindeki 19 LL 686 plakalı TIR, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Deresinek köyü yakınlarında, E.T'nin (40) kullandığı 33 ET 711 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile otomobildeki H.Ç. (60), H.T. (38), G.B.K. (18) ile H.N.T. (6) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Çay ve Bolvadin ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.



Çay Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü E.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.