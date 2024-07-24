Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

A.K.E. (26) idaresindeki 19 LL 686 plakalı TIR, -Konya kara yolu Deresinek köyü yakınlarında, E.T'nin (40) kullandığı 33 ET 711 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki H.Ç. (60), H.T. (38), G.B.K. (18) ile H.N.T. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çay ve Bolvadin ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Çay Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü E.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Taciz iddiasına plaj ortasında dayak

Taciz iddiasına plaj ortasında dayak

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...