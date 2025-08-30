Afyonkarahisar'da feci kaza: 3'ü ağır 10 yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gazlıgöl beldesi mevkisinde meydana geldi.



Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs ile bir otomobil çarpıştı.



Kontrolden çıkan minibüs refüje devrildi.



Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 3’ü ağır 10 kişi, ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı.

