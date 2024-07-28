Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki çift ile 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu

'ın Çay ilçesinde M.Z. (39) idaresindeki otomobil, Çay-Dinar kara yolu Akkonak köyü yakınlarında H.Ç'nin (40) kullandığı TIR'la çarpıştı.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüyle eşi G.K.Z.'nin (33) yaşamını yitirdiğini, 4 yaşındaki kızları L.Z.'nin de ağır yaralandığını belirledi.

Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobilde sıkışan çiftin cenazesi çıkarılarak morga kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan TIR sürücüsü H.Ç.'nin ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi.

G.K.Z'nin farklı otomobille aynı güzergahta seyreden anne ve babasının da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

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