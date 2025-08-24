Afyonkarahisar'da feci kaza: Otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada biri çocuk, 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da yürekleri ağıza getiren bir kaza meydana geldi.
V.T.'nin (53) kullandığı otomobil, merkeze bağlı Değirmendere köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.T. (47), M.T. (39), M.T. (56), S.T. (26) ve A.T. (9) sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
