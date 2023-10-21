Afyonkarahisar'da feci kaza | Traktör ikiye bölündü: 5 yaralı

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ö., idaresindeki traktör kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü İ.Y., yönetimindeki otomobil ve Ş.B.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobiller şarampole girerek dururken, traktör ise ortadan ikiye bölündü. İki parçaya ayrılan traktörün arka kısmı yol ortasında dururken ön kısmı ise şarampole düştü.