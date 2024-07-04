Afyonkarahisar'da göletlere 73 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı

Konuyla ilgili Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Teknik personellerce ilçemizde bulunan Şehit Nurullah Oymak Göleti, Ortapınar Göleti, 25 Ağustos Zafer Göleti, Selevir Baraj Gölü ve Ağzıkara Göletlerine toplam 73 bin adet yavru sazan balığı salımı yapıldı.



Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesini, göl ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.