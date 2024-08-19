Afyonkarahisar'da hava sıcaklığı 41 dereceye çıktı

Hava sıcaklığının yükseldiği Afyonkarahisar'da termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Afyonkarahisar'da hava sıcaklığı 41 dereceye çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir süredir devam eden dalgası hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar gündüz saatlerinde sokağa çıkmaktan kaçınırken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanlara sığındı.

Şuhut'ta hava sıcaklıklarından etkilenen Veli Kuzu, sıcak havanın kendisini çok etkilediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Maalesef havalar çok sıcak 41 dereceyi gördük. Bugün vatandaşlarımızın gölge alanlarda vakit geçirmesini istiyoruz. Vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olsunlar. Bol bol su içmelerini tavsiye ediyoruz. Kendilerine dikkat etsinler. Dışarıya çıkmasınlar."
Öte yandan ilçede vatandaşların daha çok gölge alanlarda vakit geçirdiği görüldü.

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Filistinli iş insanlarına silahlı saldırıda 4 gözaltı

Filistinli iş insanlarına silahlı saldırıda 4 gözaltı

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025 üç aylar takvimi

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025 üç aylar takvimi

Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

CHP sözcüsü Deniz Yücel kimdir? (Deniz Yücel'in özgeçmişi)

CHP sözcüsü Deniz Yücel kimdir? (Deniz Yücel'in özgeçmişi)

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabı çalındı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabı çalındı

Kırklareli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kırklareli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...