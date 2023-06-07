Afyonkarahisar'da heyelan riski: 5 ev boşaltıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde etkili olan sağanak sonrası heyelan riski oluşan köydeki 5 evin boşaltıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da heyelan riski: 5 ev boşaltıldı

'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyünde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle bölgedeki arazide yarıklar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da heyelan riski: 5 ev boşaltıldı - 1

Ekipler, yaptığı incelemede, toprak üzerinde yer yer 1 metreyi bulan yarıkların riski oluşturması nedeniyle köydeki 5 evin geçici olarak boşaltılmasına karar verdi.

Afyonkarahisar'da heyelan riski: 5 ev boşaltıldı - 2

AFAD ekipleri arazideki yarık ve çökmeleri izlemeye aldı.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici de Çaykışla köyüne giderek incelemelerde bulunup yetkililerden detaylı bilgi aldı.

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