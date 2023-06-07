Afyonkarahisar'da heyelan riski: 5 ev boşaltıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyünde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle bölgedeki arazide yarıklar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı incelemede, toprak üzerinde yer yer 1 metreyi bulan yarıkların heyelan riski oluşturması nedeniyle köydeki 5 evin geçici olarak boşaltılmasına karar verdi.
AFAD ekipleri arazideki yarık ve çökmeleri izlemeye aldı.
Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici de Çaykışla köyüne giderek incelemelerde bulunup yetkililerden detaylı bilgi aldı.