Afyonkarahisar'da iki kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da İ.G. (27) idaresindeki 06 EKY 378 plakalı kamyonet, Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi yakınlarında, B.U'nun (35) kullandığı 06 DNS 716 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonetlerdeki M.A, Y.S. ile İ.D. yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.