Ali Gıcır (69) yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 55. kilometresinde, Sefa Can Karadağ'ın (20) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralanırken, Gıcır'ın kullandığı otomobildeki Veli Bacak (69) yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Afyonkarahisar'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ali Gıcır (69) yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 55. kilometresinde, Sefa Can Karadağ'ın (20) idaresindeki otomobille çarpıştı.