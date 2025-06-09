Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: Altı yaralı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında altı kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu altı kişi yaralandı.
Y.T. (50) idaresindeki 64 KT 103 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya karayolu Pazarağaç beldesi yakınlarında H.A'nın (66) kullandığı 26 FL 555 otomobille çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki altı kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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