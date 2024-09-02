Afyonkarahisar’da işçi minibüsü devrildi: 10 yaralı

Afyonkarahisar’da işçileri taşıyan minibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da işçi minibüsü devrildi: 10 yaralı

’da işçi minibüsü kaza yaptı.

Kaza, Şuhut ilçesi Aydın Köyü yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.Ö. idaresindeki 03 SK 383 plakalı işçileri taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da işçi minibüsü devrildi: 10 yaralı - 1

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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