Afyonkarahisar'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

, Çay ilçesi Devederesi mevkiinde meydana geldi.

Tarım işçilerini taşıyan S.G., idaresindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Y.D., idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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