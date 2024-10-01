Afyonkarahisar'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Afyonkarahisar'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Çay ilçesi Devederesi mevkiinde meydana geldi.
Tarım işçilerini taşıyan S.G., idaresindeki minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Y.D., idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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