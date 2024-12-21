Afyonkarahisar’da kaçak şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’da hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine girdi.

Afyonkarahisar’da kaçak şüpheli yakalandı

İl Komutanlığı aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyeleri devam ediyor.

Bu çerçevede hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs Salar beldesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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